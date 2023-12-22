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أحمد جودة - القاهرة - نجح ريال مدريد في خطف ثلاث نقاط مهمة من ديبورتيفو ألافيس بالفوز عليه بهدف نظيف كن توقيع لوكاس فاسكيز في الوقت القاتل وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يقتنص صدارة الليجا بهدف قاتل في الافيس



بهذه النتيجة، استعاد ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة بالتعادل مع ديبورتيفو ألافيس بينما يحتل ديبوريتفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات على مرمى الآخر. وكان ريال مدريد أخطر نسبيا على مرمى ديبورتيفو ألافيس، حيث أضاع العديد من الفرص شبه مؤكدة أبرزها في الدقيقة 18 عندما أرسل كروس الكرة داخل منطقة الجزاء ومرت مباشرة لخارج الملعب.

استمرت محاولات لاعبي ريال مدريد لتسجيل أول أهداف اللقاء قبل نهاية الشوط الأول وكادوا يفعلونها في الدقيقة 43 عندما أرسل أنطونيو روديجر تمريرة طولية من منتصف الملعب في اتجاه رودريجو ولكن نجح أندوني جوروسابيل لاعب ديبورتيفو ألافيس في تشتيت الكرة من أمامه لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، حاول الفريقان تسجيل أول أهداف اللقاء وكاد ريال مدريد يسجل في الدقيقة 48 عندما أرسل كروس الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية ولكن الكرة مرت دون خطورة حقيقية على المرمى.

في الدقيقة 52، شهدت طرد ناتشو لاعب ريال مدريد عندما حصل على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على سامو أوموروديون في منتصف الملعب ولكن بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفديو تم إلغاء البطاقة الصفراء وإشهار البطاقة الحمراء.

واصل لاعبو ريال مدريد جهودهم لتسجيل هدف من أجل حصد نقاط المباراة حتى نجح في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 92 عندما أرسل توني كروس الكرة داخل منطقة الجزاء من ركلة ركنية وترجمها فاسكيز داخل المرمى الخالي من الرقابة برأسية لتمر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك وتعلن عن هدف للملكي لتنتهي المباراة بفوز ريالمدريدبهدف نظيف.

