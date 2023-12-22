ريال مايوركا يقلب الطاولة على أوساسونا في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح ريال مايوركا في الانتصار على ضيفه أوساسونا بنتيجة 3-2 ضمن مباريات الجولة 18 من عمر الليجا.

ريال مايوركا يقلب الطاولة على أوساسونا

واستعاد مايوركا، انتصاراته بعد تعادله في الجولة الماضية أمام ألميريا، ليفوز على حساب أوساسونا، الذي لم ينهزم في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وقلب مايوركا، تأخره بهدف سجله بابلو ايبانييز (7) إلى انتصار بثلاثية عبر ماتيا ناستاسيتش (12) وداني رودريجز (53) وأنطونيو رايلو (62)، قبل أن يقلص راؤول جارسيا الفارق لأوساسونا في الوقت بدل الضائع.

ورفع مايوركا رصيده بهذا الانتصار إلى 18 نقطة ليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الخطر.

بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 19 نقطة يحتل بها المركز 12 مؤقتا.

