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أحمد جودة - القاهرة - واصل ريال سوسيداد مسلسل نزيف النقاط بعد التعادل السلبي أمام مضيفه قادش، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

سوسيداد يواصل نزيف النقاط في الدوري الاسباني

وعلى ملعب (رامون دي كارانزا)، لم ينجح أي من الفريقين في حسم اللقاء لصالحه بعد 90 دقيقة من الشد والجذب.

وارتفع رصيد سوسيداد إلى 31 نقطة في المركز السادس، بعد التعادل في الجولة السابقة أمام ريال بيتيس.

في المقابل، زاد قادش حصيلته إلى 15 نقطة بالترتيب ال17 في جدول الليجا، بعد التعادل الخامس له على التوالي هذا الموسم.

