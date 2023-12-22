هدف قاتل لفاسكيز يعيد الصدارة لمدريد
اجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الصعبة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي.
وفاز ريال مدريد 1 - صفر على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، بالمرحلة الـ18 للمسابقة، ليختتم مبارياته في عام 2023 على أفضل وجه.
وعانى الريال من النقص العددي في المباراة، عقب طرد قائده ناتشو فيرنانديز في الدقيقة 53، لكنه تمكن من حصد النقاط الثلاث بفضل ضربة رأس متقنة من نجمه لوكاس فاسكيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الرابع عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، إلى 45 نقطة، ليعتلي قمة الترتيب، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جيرونا، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تعادل 1 - 1 مع مضيفه ريال بيتيس في وقت سابق من الخميس بنفس المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي تكبد خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 انتصارات و4 تعادلات، عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.
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