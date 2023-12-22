الصخرة يعيد ذكرى سيئة لريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - وضع ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موقف حرج عند انطلاق الفريق في بداية عام 2024.

ناتشو يعيد ذكرى سيئة لريال مدريد

تعرض الدولي الإسباني للطرد خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الخميس في الجولة 18 من الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز الملكي 1-0.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح ناتشو أول لاعب يتعرض للطرد مرتين في موسم واحد بالليجا بين لاعبي ريال مدريد منذ سيرجيو راموس في موسم 2017-2018.

كان ناتشو قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة جيرونا هذا الموسم، وكررت الحادثة بعد عودة تقنية الفيديو هذه المرة.

من ناحية أخرى، ركزت شبكة "بليتشر ريبورت" على الأزمة التي تواجه ريال مدريد فور استئناف منافساته في المسابقات القادمة.

وتتمثل الأزمة في نقص الخيارات الدفاعية لأنشيلوتي بعد طرد ناتشو، إلى جانب إصابة الثنائي ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وبهذا، سيكون لدى مدرب ريال مدريد خيار وحيد في مركز الدفاع، وهو اللاعب الألماني أنطونيو روديجر.