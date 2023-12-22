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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل سلسلة الأخبار السيئة بالنسبة للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، خلال مواجهة فريقه ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني.

الصدمات تتوالى على كارلو أنشيلوتي

شهدت المباراة إصابة الجناح البرازيلي الشاب رودريجو جويس في الدقائق الأخيرة، ما أضاف ضربة جديدة لأنشيلوتي الذي شهد فريقه الفوز بنتيجة 1-0.

لم يتمكن رودريجو من استكمال اللعب حيث طلب الخروج من أرض الملعب، وبدا غير قادر على التحمل على قدمه بسبب آلام عضلية.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من مشاكل إصابات كبيرة، إذ يشمل قائمة الغيابات ثلاثة لاعبين تعرضوا لقطع في الرباط الصليب، وهم كورتوا وميليتاو وديفيد ألابا.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني لاعبون آخرون مثل فينيسيوس وكامافينجا وكارفاخال وأردا جولر من إصابات مختلفة.

واستعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز 16.