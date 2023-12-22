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أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الهلال، في كسر حظوظه السلبية في الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل هدف رائع أمام أبها في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس.

روبن نيفيز يكسر نحسه مع الهلال

سجل نيفيز، البالغ من العمر 26 عامًا، هدفًا في شباك أبها كجزء من الانتصار الكبير الذي حققه الهلال بنتيجة 7-0، ضمن فعاليات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشكّل هذا الهدف الأول لنيفيز في الدوري السعودي، منذ انضمامه إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. جاء هذا الإنجاز في المباراة رقم 17 التي شارك فيها في المسابقة، حيث استغرق نحو 1457 دقيقة لتسجيل أول أهدافه. يُذكر أنه ساهم في تسجيل 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

يُعد هذا الهدف هو الثالث لنيفيز بقميص الهلال في مختلف البطولات، بعد أن سجّل ثنائية في كأس خادم الحرمين الشريفين.