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أحمد جودة - القاهرة - واصل نجم الهلال السعودي، اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، استمرارية تألقه في دوري المحترفين.

ميتروفيتش يعادل كريستيانو رونالدو

سجل ميتروفيتش الهدف الثاني لفريقه في المباراة أمام أبها، وكان ذلك من ركلة جزاء خلال المواجهة التي جمعتهم اليوم الخميس ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين، وانتهت بفوز الهلال بنتيجة 7-0.

وبهذا الهدف، قام ميتروفيتش بمعادلة رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، في صراع الهدافين، حيث وصلا كل منهما إلى 16 هدفًا في صدارة القائمة.

يُعتبر مهاجم ضمك، الكاميروني جورج نكودو، أحد الملاحقين الأقرب للثنائي الرائد، حيث يمتلك في رصيده 14 هدفًا.

شارك ميتروفيتش مع الهلال في 16 مباراة بدوري روشن هذا الموسم، سجل فيها 16 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

بفضل هذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 13 نقطة عن النصر، الوصيف، الذي لعب مباراتين أقل. بينما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة، في المركز الـ16.