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أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن تحرك جديد من مسؤولي النادي الأهلي من أجل حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في يناير.

إبراهيم سعيد يكشف عن تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ضم فتوح

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي بدأ التحرك الفعلي من أجل التعاقد مع أحمد فتوح، وهناك جلسة منتظرة مع اللاعب خلال أيام قليلة لإنهاء التفاوض".

وأضاف: "وسوف يعقد مسؤولين من النادي الأهلي جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، من أجل إنهاء كافة التفاوض معه للتعاقد بنهاية الموسم".

واختتم إبراهيم سعيده حديثه: "جاء ذلك خاصةً وأن اللاعب سينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ولا يوجد نية لدى اللاعب فى الاستمرار مع الزمالك".

