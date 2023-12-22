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أحمد جودة - القاهرة - تصدر نجم الهجوم البرازيلي الصاعد، إندريك، لاعب ريال مدريد بدءا من الموسم المقبل، قائمة منتخب بلاده لخوض البطولة المؤهلة لأولمبياد 2024، والتي ستقام في فنزويلا.

إندريك يتصدر قائمة البرازيل في البطولة المؤهلة للأولمبياد

وكان إندريك (17 عاما) واحدا من نجوم بالميراس الذين قادوا الفريق للتتويج بلقب الدوري البرازيلي بعد منافسة شرسة مع باقي المنافسين، وسينضم للريال بدءا من يوليو/تموز المقبل.

وضمت قائمة المدرب رامون مينيزيس للمنتخب أيضا كل من فينيسيوس توبياس وكايكي فرنانديز.

بينما يبرز في هجوم المنتخب اللاعب جون كينيدي، الذي سيخوض الجمعة نهائي مونديال الأندية مع فلومينينسي بالسعودية ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان كينيدي أيضا هو من سجل هدف تتويج فلومينينسي بكأس ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز، وسجل أيضا هدفا في نصف نهائي مونديال الأندية أمام الأهلي المصري.

