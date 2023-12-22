نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل فريق كريستال بالاس مع برايتون بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك معقل البلاس.

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة العشر، اليوم الجمعة، حيث يستضيف فريق استون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب فيلا بارك.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ليفربول.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

1- أرسنال 39 نقطة

2- ليفربول 38 نقطة

3- أستون فيلا 38 نقطة

4- مانشستر سيتي 34 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

7- مانشستر يونايتد 28 نقطة

8- وست هام يونايتد 27 نقطة

9- برايتون 27 نقطة

10- تشيلسي 22 نقطة

11- فولهام 21 نقطة

12- بورنموث 21 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- وولفرهامبتون 19 نقطة

15- كريستال بالاس 18 نقطة

16- إيفرتون 16 نقطة

17- نوتينجهام فورست 14 نقطة

18- لوتون تاون 10 نقاط

19- بيرنلي 8 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 8 نقاط