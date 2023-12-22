نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الأهلي لمواجهة نارية ضد نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، في المباراة التي من المقرر لها عصر اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وتلقى الأهلي الهزيمة التي عرقلته عن التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلومينيسني البرازيلي بهدفين نظيفين، كما خسر فريق أوراوا أمام مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة الأهلي وأوراوا ريد دايموندز اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

أعلنت إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نقل مباراة الأهلي ضد أوراوا عصر اليوم الجمعة، عبر قنواتها.