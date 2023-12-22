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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق آرسنال يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق ارسنال مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب أنفيلد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يحتل فريق آرسنال الصدارة برصيد 39 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للظفر بثلاثة نقاط من هذه المباراة حيث آرسنال سيستمر في صدارة جدول الترتيب، فيما سوف يتصدر ليفربول الجدول في حالة فوزه.

وسوف يتم نقل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق أرسنال يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.