نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كاس العالم للاندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، في مواجهة قوية مساء اليوم الجمعة الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي البرازيلي؛ مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة.

وكان فريق مانشستر سيتي، قد نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم، عقب فوزه على نظيره أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة بينما صعد فريق فلومينينسي البرازيلي بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، كما سيتم بث مباراة ريال مدريد ضد فلومينينسي عبر قناة "SSC HD1"، بصوت المعلق رؤوف خليف.