نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية.. خطوة واحدة تفصل فيراري الزمالك عن الرحيل وترك القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن وجود رغبة لدى واحد من أبرز لاعبي نادي الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي القادم.

زيزو يقترب من الرحيل عن الزمالك

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي من مصادره الخاصة أن أحمد السيد زيزو بات على رادار الكثير من الأندية المنافسة في بطولة دوري روشن للحصول على توقيعه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق وأن كان اللاعب المطلب الأول لنادي الشباب السعودي في الميركاتو الصيفي المنصرم لكن تمسك إدارة نادي الزمالك السابقة برئاسة مرتضى منصور حالت دون رحيله بسبب المغالاة في الطلبات المالية التي وصلت لنحو 10 مليون دولار بينما أبدى النادي المنافس في دوري روشن موافقته على دفع 6 مليون فقط.

ومع إقتراب دخول شهر يناير للعام الجديد 2024 وفتح باب الانتقالات الشتوية زادت التكهنات من جديد حول موقف زيزو الذي ابدى موافقته على الرحيل للاحتراف الخارجي بشرط وجود عرض يلبي طموحات مجلس إدارة نادي الزمالك ومساعدته على توفير المبالغ التي تسمح لهم بضم بدلاء على نفس المستوى.