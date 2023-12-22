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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي تحديد بديل للجناح الكولومبي خوان كوادرادو الذي أجرى عملية جراحية في الركبة ومن المتوقع عودته بعد 3 أشهر على الأقل.

انتر ميلان يستقر على بديل الجناح الطائر

ووفقًا للتقارير الصحفية الإيطالية، يستهدف إنتر ميلان التعاقد مع الجناح الكندي تاجون بوكانان، لاعب فريق كلوب بروج البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن بوكانان قرر عدم تجديد عقده مع كلوب بروج، ويعتزم مغادرة النادي البلجيكي في إحدى فترات الانتقالات القادمة. ويسعى إنتر ميلان للتعاقد مع اللاعب الكندي مقابل مبلغ يتراوح بين 7 و8 مليون يورو.

وينبغي على إنتر الآن إقناع رئيس كلوب بروج، ستيفن زهانج، بالموافقة على هذه الصفقة. يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يمتلك عقدًا مع كلوب بروج حتى يونيو 2025، وشارك في 20 مباراة مع الفريق هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين.

في الوقت الحالي، لا توجد أي خطط لدى إنتر ميلان لتدعيم خط الهجوم. ويحتل الفريق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الوصيف.