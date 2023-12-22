نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-12-2023 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد اليوم الجمعة الموافق 22 - 12 - 2023، استمرار المنافسات الرياضية المثيرة في عدة مسابقات عالمية لكرة القدم، حيث تبرز مجموعة من المباريات الهامة.

ومن بين هذه المواجهات، يتصدر نهائي كأس العالم للأندية 2023 قائمة المحطات الرياضية البارزة. في هذا اللقاء المثير، سيتنافس فريق مانشستر سيتي مع فلومينينسي على اللقب العالمي.

وقبل هذه المباراة النهائية، سيخوض النادي الأهلي، بطل إفريقيا، مواجهة مهمة أمام نادي أوراوا الياباني، بطل آسيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مسابقة كأس العالم للأندية.

تعد هذه اللقاءات مناسبات رياضية مثيرة يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، حيث تتجه الأنظار نحو أحداث هذه المواجهات التي تعكس أبرز المستويات الرياضية العالمية.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

اوراوا دياموندز X الأهلي – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC

مانشستر سيتي X فلومينينسي – الساعة 8 مساء على قناة SSC

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X شيفيلد يونايتد – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساسولو X جنوى – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إمبولي X لاتسيو – الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

ساليرنيتانا X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مونزا X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأخدود X الشباب – الساعة 5 مساء على قناة 3 SSC

الحزم X الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة 2 SSC

النصر X الاتفاق – الساعة 5 مساء على قناة SSC

مواعيد مباريات كأس مصر