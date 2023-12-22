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أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن النجم هاري كين سينال فرصة استثنائية غير مسبوقة بحصوله على عطلة الشتاء للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

هاري كين يحصل على أول عطلة منذ 2013

ذكرت الصحيفة أن الدولي الإنجليزي الذي انضم إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي سيحصل على عطلة لمدة 3 أسابيع في الوقت الذي سيواصل فيه لاعبي الدوري الإنجليزي مبارياتهم خلال هذه الفترة.



وأضافت: "يستطيع لاعب توتنهام السابق، أن يسخر من زملائه في "السبيرز" و"البريميير ليغ" الذين يحتاجون للحفاظ على نظامهم الغذائي مع توالي المباريات، في الوقت الذي سيستمع فيه هداف الدوري الألماني بأجواء الإجازة".

وأشارت إلى أن مهاجم "البافاري" يخطط لإرسال صورًا لأصدقائه القدامى وهو يسترخي على الرمال ويستمتع مع زوجته وأطفالهما الأربعة بالعطلة، بينما يشهد الدوري الإنجليزي الوقت الأكثر ازدحامًا على مدار الموسم من المباريات.

وأوضحت: "هاري كين قام بتصوير مقطع دعائي لمنصة أمازون برايم، أكد خلاله أن يتطلع للإجازة، بعدما قضى 4 أشهر صعبة في ميونخ بعيدًا عن عائلته".

