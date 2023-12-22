نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رونالدو.. تشكيل النصر ضد الاتفاق الاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستقبل النصر السعودي نظيره الاتفاق، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري السعودي.

ويحل النصر في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، من خلال 17 مباراة ليكون خلف الهلال صاحب الصدارة بعد الفوز على ابها.

بينما يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد 24 نقطة، من 17 مباراة وسط امال يعول عليها من اجل الارتقاء في جدول الترتيب.

موقف رونالدو في المشاركة أمام الاتفاق في الدوري السعودي

بات رونالدو أحد اضلاع فريقه الاساسية والذي يتواجد ضمن تشكيل فريقه المتوقع للمواجهة والذي جاء كالاتي:

حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: محمد قاسم – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام

خط الوسط:مارسيلو بروزوفيتش -عبد الله الخيبري–عبد الرحمن غريب

خط الهجوم:كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – ساديو ماني

موعد مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية،على ملعب الأول بارك.

القنوات النصر والاتفاق في الدوري السعودي

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.