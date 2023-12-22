نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مغني راب.. جمهور الأهلي يهاجم أحمد عبد القادر بسبب صورة (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت جماهير النادي الأهلي هجوما ناريا على نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد عبد القادر، بسبب صورة نشرها له قبل ساعات قليلة من انطلاق المواجهة المرتقبة أمام فريق أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

أحمد عبد القادر يستفز جماهير الأهلي قبل مواجهة أوراوا

وحرص اللاعب أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على نشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وهو يرتدي ملابس ويقف بجانب سيارة بطريقة تشبه ملابس مطربين الراب.

جماهير الأهلي تهاجم أحمد عبد القادر

وهاجمت جماهير النادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أحمد عبد القادر، بسبب نشر هذه الصورة، وعدم الشعور بالمسؤولية، قبل انطلاق مباراة المارد الأحمر مع أوراوا الياباني اليوم في كأس العالم للأندية.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، من المنتظر أن يواجه نظيره أوراوا ريدز الياباني، اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.