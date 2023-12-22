نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد سعودي يفجر مفاجأة كبرى عن انتقال محمد الشناوي إلى ضمك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحد النقاد السعوديين عن مفاجأة كبرى بشأن انتقال النجم الدولي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي ضمك السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حيث أكدت تقارير صحفية، عن رغبة إدارة نادي ضمك السعودي، في حسم التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي، بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى ضمك السعودي

وأشار الناقد السعودي "عاطف الأحمدي"، في تصريحات له عن إمكانية انتقال الشناوي إلى نادي ضمك: "هناك مفاوضات من جانب النادي السعودي، لحسم التعاقد مع الشناوي، والفكرة موجودة بضم اللاعب".

وتابع:" إذا كانت فكرة بيع الشناوي لدى النادي الأهلي موجودة، فسيتم التفاوض مع نادي ضمك، وقد يرتفع العرض المالي، أما إذا كانت غير مطروحة، فلن يتم إغراء المارد الأحمر بأي أموال".

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي، يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.