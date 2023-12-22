نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأخدود والشباب في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق الاخدود اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الحالي بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأخدود والشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والاخدود مساء الجمعة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الأخدود والشباب

ويحتل الشباب المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و6 تعادلات وخسر 7 بينما يأتي الاخدود في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة حيث فاز خلال 5 مباريات وتعادل بمباراة وهزم بأحد عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الأخدود والشباب

تردد قناة ssc sports 2

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الشباب أمام الاخدود

حراسة المرمى: سيونج جيو

خط الدفاع: متعب، اياجو، رومان، حمد.

خط الوسط: رياض، ماجد، فهد.

خط الهجوم: باهبري، يانيك، عبد الله.