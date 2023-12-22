نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: ريال مدريد وبرشلونة يطاردون جريينوود وجارديان: أرسنال يرغب في ضم "صخرة" برتغالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 22-12-2023.

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يوفنتوس يطلب نجم مانشستر سيتي

دخل يوفنتوس في محادثات مع مانشستر سيتي بشأن صفقة إعارة للاعب خط الوسط الإنجليزي كالفين فيليبس. (إي إس بي إن)

أخبر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مانشستر سيتي أنه يريد مغادرة النادي الشهر المقبل، مع اهتمام نيوكاسل يونايتد أيضًا بالانتقال على سبيل الإعارة. (الجارديان)

يفكر أرسنال في صفقة بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مدافع سبورتنج لشبونة والبرتغال جونسالو إيناسيو، 22 عامًا، في يناير. (صن)

سيمنع تشيلسي أي تقدم من توتنهام هوتسبير للتعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي كونور جالاجر البالغ من العمر 23 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية في يناير على الرغم من عدم اليقين بشأن وضع عقده. (كرة القدم من الداخل)

أبلغ توسين أدارابيويو، 26 عامًا، نادي فولهام أنه يريد مغادرة النادي في الصيف المقبل في صفقة انتقال مجانية. كان مدافع منتخب إنجلترا السابق للشباب مهتمًا سابقًا بتوتنهام وموناكو. (صن)

وسيتجه توتنهام نحو أهداف أخرى إذا لم يحصل على أي تشجيع من مدافع فرنسا ونيس جان كلير توديبو خلال الأسابيع القليلة المقبلة. تم ربط اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا بمانشستر يونايتد. (Team Talk)

ماتيتش يرحل عن ستاد رين

رين منفتح على الانفصال عن نيمانيا ماتيتش 35 عامًا، في يناير على الرغم من انضمام لاعب خط الوسط الصربي السابق إلى فريق الدوري الفرنسي من روما في الصيف الماضي. (ليكيب)

يقود برشلونة وريال مدريد مطاردة التعاقد مع ميسون جرينوود، 22 عامًا، مع عدم وجود خطط لدى مانشستر يونايتد لإعادته إلى أولد ترافورد بشكل دائم بمجرد انتهاء فترة إعارته في خيتافي. (صن)

يتصدر ستيف كوبر، مدرب نوتنجهام فورست السابق، القائمة المختصرة لتدريب كريستال بالاس، ويمكن أن يقترب نادي لندن من الويلزي، 44 عامًا، مع تفكير روي هودجسون، 76 عامًا، في التقاعد مرة أخرى. (كرة القدم من الداخل)

يجذب جناح يوفنتوس وإنجلترا تحت 21 عامًا صامويل إيلينج جونيور، 20 عامًا، اهتمام توتنهام وأستون فيلا وبرايتون. (Fichajes بالإسبانية)

يوفنتوس يرغب في ضم مدافع برتغالي

ولم يستبعد يوفنتوس التعاقد مع المدافع البرتغالي السابق تحت 21 عامًا تياجو جالو، 23 عامًا، من ليل الفرنسي في يناير، على الرغم من أن الصفقة في الصيف المقبل تبدو أكثر احتمالًا. (جازيتا ديلو سبورت بالإيطالية)

يحرص وست هام وفولهام على التعاقد مع المهاجم النيجيري أكور آدامز، 23 عامًا، الذي قد يغادر مونبلييه في يناير مقابل رسوم تتراوح بين 15 و20 مليون جنيه إسترليني. (كرة القدم من الداخل)

ولم يجر وست هام بعد محادثات مع المدير الفني ديفيد مويس (60 عاما) بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم. (كرة القدم من الداخل)

قبلت نوتنجهام فورست عرضًا بأكثر من 5 ملايين يورو (4.3 مليون جنيه إسترليني) من أتلتيكو مينيرو للاعب خط الوسط المهاجم البرازيلي جوستافو سكاربا، 29 عامًا. (فابريزيو رومانو)

لا يزال بورنموث قويًا في موقفه بأن المهاجم الإنجليزي دومينيك سولانكي، 26 عامًا، ليس للبيع في نافذة الانتقالات لشهر يناير. (talkSPORT)