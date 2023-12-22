نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستوديو التحليلي(مونديال السعودية).. خالد أبو غانم لـ "دوت الخليج الرياضي": أوراوا ليس هو بطل آسيا وخطر وحيد يهدد الأهلي بفقدان البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة صعبة وحاسمة في كأس العالم للأندية 2023، عندما يصطدم بنظيره( بطل آسيا ) أوراوا ريدز الياباني، بعد ساعة قليلة من الآن، لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالمونديال وحصد الميدالية البرونزية.

وتلقى الأهلي هزيمة قاسية في مواجهة نصف النهائي أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، بهدفين نظيفين، ليخسر حلم الصعود للمباراة النهائية.

- خالد أبو غانم يتحدث عن مواجهة الأهلي وأوراوا

وأكد الصحفي والناقد السعودي خالد أبو غانم في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي" عن المواجهة المرتقبة قائلا:" أوراوا ليس الفريق الذي توج بلقب كأس أبطال آسيا الأخير، الفريق تغير تماما حتى أسلوب وطريقة اللعب أختلفت".

وتابع:" أوراوا يجيد فرض الأسلوب الدفاعي بشكل كبير، ويعمل طوال المباراة بصناعة التكتلات الدفاعية، كما أنه يتميز بإجادة تنفيذ الهجمة المرتدة".

وأكمل:" الخطر الوحيد على الأهلي من خسارة المركز الثالث والميدالية البرونزية، هو استمرار البطئ الدفاعي الذي ظهر في المواجهة الماضية، لأن الفريق الياباني متميز في سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجوم".

وأختتم:" الأهلي يجب أن يحكم سيطرته وأسلوب لعبه الجماعي والابتعاد عن الفردية في الأداء منذ بداية اللقاء".

ويمكنك متابعة بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت اليوم عبر قنوات ssc الرياضية السعودي عبر التردد:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.