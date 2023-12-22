نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو مونديال.. خالد أبو غانم لـ "دوت الخليج الرياضي": كولر فقد السيطرة على بعض نجوم الأهلي وصدمت في هؤلاء اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي في مختلف بقاع الأرض، المباراة الحاسمة والمصيرية أمام بطل آسيا فريق أوراوا ريد الياباني، والتي تنطلق بعد ساعات قليلة من الآن لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2023.

وخسر الأهلي ثاني مواجهاته بمونديال الأندية أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي في مباراة نصف النهائي بهدفين نظيفين.

- خالد أبو غانم يهاجم كولر والشحات

وقال الناقد الرياضي السعودي خالد أبو غانم في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" كولر فقد سيطرته على بعض نجوم الفريق والأقرب الذين تألقوا في المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة وذلك الذي كان سببا في الفردية التي ظهرت أمام فلومينيسي".

وتابع:" صدمت في بعض اللاعبين داخل الأهلي في المباراة الماضية وأولهم حسين الشحات، الذي فضل تسطير مجد شخصي عن مساعدة الفريق، وكهربا كان غايب تماما عن المباراة".

واختتم:" لاعبي وسط الأهلي أيضا في المباراة الماضية كانوا أقل مستوى بكثير، مجملا الأهلي لم يظهر بالنسخة التي واجه بها اتحاد جدة".

ويمكنك متابعة بث مباشر مباراة الأهلي وأوراوا يلا شوت اليوم عبر قنوات ssc الرياضية السعودي عبر التردد:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

