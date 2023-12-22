الرياضة

الأهلي والحزم.. شاهد تشكيل الملكي المتوقع بالدوري السعودي اليوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والحزم.. شاهد تشكيل الملكي المتوقع بالدوري السعودي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي الكرة السعودية والحزم ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري روشن السعودي

تشكيل الأهلي أمام الحزم في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعيد بالعبيد - عبد  الباسط هندي - روجر إيبانييز - باسم الحريجي

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسي - رياض محرز - جابري فيجا - سانت ماكسيمان

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو

يسعى المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز الحزم وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم.

موعد مباراه أهلي جدة والحزم في دوري روشن السعودي

تنطلق مباراة الأهلي والحزم في الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة على قنوات SSC.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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