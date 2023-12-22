نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر والاتفاق.. شاهد تشكيل العالمي المتوقع بقيادة كريستيانو رونالدو وساديو ماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الاتفاق اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الحالي بستاد الأول بارك في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر والاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتفاق مساء الجمعة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب النصر والاتفاق

ويحتل النصر المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 12 فوز وتعادل وخسر 3 بينما يأتي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 24 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل بستة وهزم بخمسة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل النصر أمام الاتفاق

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبدالرحمن غريب، وساديو ماني.