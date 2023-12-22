نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي الرسمي أمام الحزم في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الحزم بعد قليل بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي أمام الحزم

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: مجرشي، ريان، ايبانيز، سعد.

خط الوسط: المجحد، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: فيجا، آلان، فراس البريكان.

موعد مباراة الأهلي والحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والحزم مساء الجمعة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الأهلي والحزم

ويحتل الراقي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد تحقيق 10 فوز وتعادل بأربعة وخسر 3 بينما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بستة وهزم بتسعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

تردد قناة ssc sports 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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