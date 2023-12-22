نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. ماذا سيحدث إذا تعادل الأهلي وأوراوا الياباني في الوقت الأصلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الاهلي لمواجهة قوية أمام أورورا الياباني، وذلك في المباراة التي تجمعهم لتحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم، بينما يقام النهائي في تمام الثامنة مساء.

ويسعى المارد الاحمر من اجل حسم البرونزية الرابعة في تاريخه والتفوق لكن ماذا سيحدث حال التعادل في الوقت الاصلي.

ماذا سيحدث في حال التعادل؟ لا وقت إضافي

قواعد البطولة تنص على اللجوء إلى الاشواط الاضافية كل شوط مدته 15 دقيقة، وحال استمرار التعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح.

إلا أن في مباراة اليوم يبقى الاستثناء الوحيد باللجوء لركلات الترجيح دون وقت اضافي من أجل حسم المركز الثالث والرابع.

تشكيل الاهلي لمواجهة أورورا الياباني في مونديال الاندية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد كوكا وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.



القنوات الناقلة لمباراة الاهلي في المونديال

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد للمسابقة