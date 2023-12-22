نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا مجانًا في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من محبي الكرة العالمية والمصرية من معرفة ماهي طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

مباراة الأهلي وأوراوا

وتنطلق مباراة الأهلي وأوراوا اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويسعي النادي الأهلي من تحقيق الفوز والانتصار على حساب أوراوا من أجل الظفر بالمركز الثالث.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا

ويمكنكم مشاهدة مواجهة الأهلي اليوم ضد أوراوا عبر مجموعة قنوات "تي في" التركية وتحديدًا القناة الخامسة والثامنة بالإضافة إلى قناة فارزيش