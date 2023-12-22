موقف النني.. تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال استعداداته لمواجهة نظيره فريق ليفربول يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في الدوري الانجليزي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 39 نقطة، فيما يحتل ليفربول الوصافة برصيد 38 نقطة.

ويتوقع أن يدخل المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مباراة ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكسندر زينشينكو.

الوسط: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، جابرييل جيسوس.