كولر ينفعل على حكمة مباراة الأهلي وأوراوا لهذ السبب

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أحمد جودة - القاهرة - اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، على الأميريكية توري بينسو حكم مباراة أوراوا الياباني، في كأس العالم للأندية.

كولر ينفعل على حكم مباراة أوراوا

وانفعل كولر على الحكم المساعد وتحدث مع الحكم الرابع للمباراة، عن أحقية فريقه في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 6 من اللقاء، بعد عرقلة إمام عاشور لاعب الفريق داخل منطقة الجزاء.

ويستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، حاليًا مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق أوراوا الياباني، على الميدالية البرونزية.

وتقدم النادي الأهلي في المباراة بالهدف الأول عن طريق ياسر إبراهيم مدافع الفريق، بعد كرة مرتدة من حارس مرمى أوراوا الياباني، في الدقيقة 19 من المباراة.

وأكدت اللجنة المنظمة، أن لائحة البطولة تشير إلى أنه حال انتهاء مباراة الفريقين اليوم بالتعادل في وقتها الأصلي يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون خوض شوطين إضافيين.

وتؤكد لائحة البطولة أن جميع المباريات حال انتهائها بالتعادل تتجه إلى الأشواط الإضافية وبعدها ركلات الجزاء إلا مباراة واحدة فقط وهي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.