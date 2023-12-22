نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاقة منافسات المصارعة الحرة والنسائية ببطولة الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الجمعة منافسات اليوم الثاني ببطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

وأوضح أحمد راشد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة أن اليوم الجمعة سيشهد انطلاق منافسات المصارعة الحرة والنسائية بعد انتهاء منافسات المصارعة الرومانية مساء أمس الخميس.

انطلاقة منافسات المصارعة الحرة والنسائية

وقال راشد أن منافسات المصارعة الحرة والنسائية اليوم ستشهد مباريات قوية خاصة في ظل مشاركة عدد من نجوم المنتخبات في البطولة منهم ندى مدنى صاحبة برونزية بطولة العالم تحت ٢٣ سنة وعمرو رضا الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى وعمرو امين صاحب برونزية بطولة العالم للناشئين، ومصطفي جبر بطل إفريقيا.

وتابع أحمد راشد تصريحاته بأنه سعيد بهذه المشاركة الكبيرة في البطولة مؤكدا إنه ا بداية جديدة لعهد جديد في اتحاد المصارعة يسعى خلاله الجميع إلى النجاح والتألق من أجل الارتقاء بمنظومة المصارعة بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عامة.

واتم راشد بأن منافسات اليوم الثاني بالبطولة أسفرت عن النتائج التالية:

فوز مؤمن احمد لاعب المنيا بذهبية منافسات وزن 69 وفاز محمود فراج لاعب اتحاد الشرطة بالمركز الثاني واحمد عبدالباري لاعب كفر شيخ واحمد هاني لاعب القاهرة بالمركز الثالث.

وحقق عبدالرحمن احمد لاعب الأولمبي المركز الأول في منافسات وزن 67 كجم وفاز كريم ربيع لاعب القاهرة بالمركز الثاني وجاء على عبدالمنعم لاعب الاوليمبى واحمد محمد لاعب كفر شيخ في المركز الثالث.

وفي منافسات وزن 77كجم حقق محمود خالد لاعب القاهرة المركز الأول وجاء محمد ايهاب لاعب الاسكندرية في المركز الثاني واحتل ابوحليمة محمد وعبدالرحمن خالد المركز الثالث.

وفاز نور الدين هاني لاعب طلائع الجيش بالمركز الأول وحقق سيف سامح المركز الثاني وجاء فارس عبدالستار وأحمد وليد في المركز الثالث.

وفي منافسات وزن 130كحم حقق صلاح الدين محمد المركز الأول وفاز فكرى محمد بالمركز الثاني واحتل سامى محمد وعبدالله احمد جابر المركز الثالث.

وكانت منافسات اليوم الأول للكبار للمصارعة الرومانية قد اسفرت عن فوز كل من: شعبان صافي لاعب المؤسسة العسكرية بالسويس بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 55 كجم، وادهم غريب لاعب النادي الأوليمبي بذهبية منافسات وزن 63كجم، وعماد غالي لاعب المشروع القومي بكفر الشيخ بذهبية وزن 72كجم، وسامي سمرة لاعب طلائع الجيش بذهبية وزن 82كجم ومحمد جبر لاعب الاتصالات بذهبية وزن 97كجم.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة إفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.