عاجل.. أوراوا يسجل هدف التعادل أمام الأهلي في كأس العالم للأندية (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن جونز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا الياباني من معادلة النتيجة للفريق الأحمر أمام الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

أوراوا يسجل هدف التعادل أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاء هدف جونز من ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد أن لمست الكرة اليد اليمنى لمحمد هاني داخل منطقة الجزاء ليعادل الفريق الياباني النتيجة بهدفين مقابل هدفين.

ويلتقي الفريقان الأهلي وأوراوا الياباني حاليا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا على الأراضي السعودية.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.