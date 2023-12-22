عاجل.. علي معلول يسجل هدف الأهلي الثالث أمام أوراوا (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - منح التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهدف الثالث للمارد الأحمر أمام أوراوا الياباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ببطولة كأس العالم للأندية.

علي معلول يسجل هدف الأهلي الثالث أمام أوراوا

وجاء هدف معلول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بأقدام مدافع أوراوا الياباني، وسكنت الشباك في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ويلتقي الفريقان الأهلي وأوراوا الياباني حاليا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا على الأراضي السعودية.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.