نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مراقب مباراة الأهلي وأوراوا يحتسب هدف معلول ذاتيًا باسم هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتسب مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أوراوا الياباني، هدف المارد الأحمر الثالث في شباك منافسه، بشكل ذاتي خلال مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية.

احتساب هدف معلول ذاتيًا بأقدام لاعب أوراوا

وكان التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي، سدد كرة قوية في اتجاه مرمى أوراوا الياباني، لترتطم الكرة في أقدام كويزومي مدافع بطل آسيا، نحو الشباك، في الدقيقة 61 من المباراة.

ويتقدم النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان الأهلي وأوراوا الياباني حاليا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا على الأراضي السعودية.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.