إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وأوراوا في المونديال

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أحمد جودة - القاهرة - حصل إمام عاشور لاعب النادي الاهلي، على جائزة رجل مباراة اليوم والتي جمعت فريقه أمام وأوراوا، في تحديد المركز الثالث والرابع.

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وأوراوا

واستطاع الاهلي حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد التفوق برباعية مقابل هدفين للفريق الياباني.

اهداف الاهلي سجلت عن طريق علي معلول "هدفين"، بيرسي تاو، بينما سجل اللاعب يوشيو كويزومي هدف ذاتي في مرماه.

أما الفريق الياباني فسجل ثنائيته خوسي كانتي في الشوط الأول، ألكسندر شولز في بداية الشوط الثاني.

ليلة مميزة في تاريخ الأهلي

واستطاع الاهلي كتابة تاريخ جديد يحصد الميدالية ليكون بحوزته 4 ميداليات برونزية والتي ستلغى خلال النسخة الجديدة من البطولة.

تشكيل الاهلي لمواجهة أوراوا الياباني في مونديال الاندية

وخاض المارد الاحمر مواجهته امام الخصم الياباني بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد كوكا وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.