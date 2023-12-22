الأهلي يفوز أمام الحزم برباعية في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الفوز بأربعة أهداف نظيفة على نظيره فريق الحزم في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد الحزم ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

الأهلي يفوز أمام الحزم برباعية

وبدأت أحداث مباراة الأهلي والحزم برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف وكان الأهلي قريب من تسجيل هدف وبالفعل سجله رياض محرز في الدقيقة 45 صنعه له البريكان وانتهى الشوط 1/0.

وبدأت أحداث مباراة الشوط الثاني وتعددت محاولات الأهلي والحزم لتسجيل هدف اخر أو التعادل للحزم ولكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل جابرييل فيجا الثاني في الدقيقة 57 وعاد فراس بالهدف الثالث في الدقيقة 80 وسجل ميريح ديميرال الرابع في اخر دقائق المباراة وانتهت 4/0.

ترتيب الأهلي والحزم

واحتل الراقي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد تحقيق 11 فوز وتعادل بأربعة وخسر 3 بينما ظل الحزم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة حيث فاز خلال مبارتين وتعادل بستة وهزم بعشرة.