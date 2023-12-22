عاجل.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأنندية

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أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد الشناوي قائد وحارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر إلى جمهور فريقه الذي حرص على دعم الفريق الأحمر والتواجد في المدرجات طوال بطولة كأس العالم للأندية.

أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز الأهلي

وأوضح الشناوي عقب نهاية مباراة أوراوا الياباني، أن اللاعبين كانوا بحاجة إلى تحقيق البرونزية، رغم أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نهائي البطولة.

وقال حارس المارد الأحمر في تصريحات: "كنا نركز بشدة في البطولة وكان لدينا هدف وهو أن نصعد إلى النهائي أو نعود بميدالية ولم نصل للنهائي ولكن عدنا بالميدالية البرونزية".

وتابع: "أشكر كل اللاعبين على الروح العالية، كما أشكر المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال، والجمهور المصري والسعودي الذي دعمنا في المباراة".

محمد الشناوي عقب مباراة الأهلي وأوراوا

وأضاف: "المباراة الماضية أضعنا فرصا كثيرة ومن يضيع يستقبل أهداف، وكان لدينا طموح في الصعود إلى النهائي، لذلك أضعنا فرص كثيرة بسبب تسرع اللاعبين، ولعبنا ثلاث مباريات قوية".

واختتم قائد النادي الأهلي: "سعيد بتحقيق المركز الثالث في مونديال الأندية وبالأجواء الرائعة التي شهدتها منافسات البطولة، وبدعم الجمهور وروح اللاعبين".

وحقق الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.