اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2023

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أحمد جودة - القاهرة - حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بعد تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

تهنئة اتحاد الكرة للأهلي

وسجل رباعية الأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.

وتعتبر هذه البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، بعدما حقق الأولى في عام 2006، ثم عام 2020 وعام 2021، قبل أن يجدد الإنجاز مرة أخرى هذا العام.

ويغلق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، صفحة كأس العالم للأندية سريعًا، من أجل الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.