نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ألفاريز يسجل هدف مانشسترسيتي الأول أمام فلومينينسي بنهائي كأس العالم للأندية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن جوليان ألفاريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف فريقه الأول في شباك فلومينينسي البرازيلي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

ألفاريز يسجل هدف مانشسترسيتي الأول أمام فلومينينسي

وجاء هدف ألفاريز في أول دقيقة من المباراة ليتقدم المان سيتي على نظيره فلومينينسي بهدف دون رد حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضيةssc sports، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة:

تردد قناة ssc sports على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• القمر الصناعي: عرب سات.

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: بدر سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

الاستقطاب: أفقي HD