نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الحزم عقب رباعية أهلي جدة: كنا نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق دانيال كارينيو مدرب فريق الحزم، على خسارة فريقه اليوم الجمعة 22 ديسمبر على يد نظيره أهلي جدة، في المباراة التي جمعت بينهما في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفاز فريق الأهلي على نظيره الحزم، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

مؤتمر مدرب الحزم عقب الخسارة من الأهلي السعودي

وقال كارينيو في المؤتمر الصحفي لمباراة أهلي جدة منذ قليل: "كنا نعلم بأنها ستكون مباراة صعبة، وفي الشوط الأول كانت الكفة متساوية ولم يشكل الأهلي أي خطورة إلا مرة واحدة، وفي نهاية الشوط تمكن الأهلي من تسجيل هدف من خطأ".

وتابع: "في الشوط الثاني دخلنا بنفس الطريقة، ولكن مع تسجيل الأهلي لهدفين أصبحت المباراة صعبة وخسرنا، رغم أننا لم نخسر في آخر ثلاثة مباريات".

وأتم مدرب الحزم حديثه قائلا: "بلا شك نحتاج تغييرات ولاعبين جدد، ولاعبين يلعبون بروح ويتشربون تكتيك المدرب، سننتظر قرارات الإدارة في تحديد مستقبل بعض اللاعبين في فترة الإنتقالات الشتوية".