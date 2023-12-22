الأهلي يحقق رقم قياسي جديد بعد الفوز بالميدالية البرونزية في كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - أضاف الأهلي 4 نقاط إلى رصيده في تصنيف الأندية الإفريقية، بعدما حقق الفوز في مباراتين في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في ديسمبر الحالي 2023، حيث فاز الأهلي على اتحاد جدة السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

الأهلي يحقق رقم قياسي جديد

وبهذا يواصل النادي الأهلي تصدره تصنيف الأندية الإفريقية عبر تاريخ بطولات إفريقيا للأندية وأيضًا تصنيف القرن الحادي والعشرين.

على صعيد التصنيف التاريخي للأندية الإفريقية والذي يرصد نتائج أندية إفريقيا في البطولات الإفريقية منذ بدايتها عام 1964، وصل رصيد الأهلي إلى 155 نقطة، يليه الترجي التونسي برصيد 94 نقطة، ومازيمبي الكونغولي برصيد 83.5 نقطة، والنجم الساحلي التونسي والزمالك المصري برصيد 77 نقطة لكل منهما.

أما على صعيد تصنيف القرن الجديد الحادي والعشرين فوصل رصيد الأهلي إلى 115 نقطة، يليه الترجي التونسي 67 نقطة، ومازيمبي برصيد 63.5 نقطة، والنجم الساحلي 58 نقطة، ثم الوداد البيضاوي برصيد 49 نقطة.

يذكر أن لائحة الاتحاد الإفريقي تمنح الفريق المشارك في كأس العالم للأندية نقطتين عن كل فوز في البطولة.