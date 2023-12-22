نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إبراهيم: جمهور الأهلي رقم 1.. وأغلقنا ملف فلومينينسي للتركيز على أوراوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية المقام حاليًا فى السعودية.

ماذا قال ياسر إبراهيم بعد فوز الأهلي بالبرونزية؟

وأكد ياسر إبراهيم، أن جمهور الأهلي هو رقم واحد فى المعادلة، خاصةً وأن الجمهور يدعم الفريق فى كافة الملاعب التى يتواجد بها، وكل البطولات المشارك فيها.

وأوضح مدافع الأهلي في تصريحات عقب مباراة أوراوا الياباني، أن مواجهة فلومينينسي البرازيلي، غاب فيها التوفيق عن فريقه، وكان هناك أمل في التأهل للمباراة النهائية.

وقال ياسر: "بعد مباراة فلومينينسي أغلقنا صفحتها وركزنا فى مواجهة الفريق الياباني من أجل تحقيق اللقب وعدم العودة إلى القاهرة دون التتويج بميدالية".

وعن غياب المهاجم داخل الفريق اختتم: "الأهلي مش بيقف على لاعب وكل اللي موجودين رجالة، والنقطة دى مش بتاعتنا ونحن نقدم ما نكلف به داخل الملعب".

وحقق الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.