نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الأهلي في المونديال.. الأهلي سجل ثلاثة أهداف من ركلات حرة في تاريخ كأس العالم للأندية (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية، وذلك عقب مباراة مثيرة أمام أوراوا الياباني، والتي جمعتهم في حسم المركز الثالث والرابع.

الأهلي سجل ثلاثة أهداف من ركلات حرة في تاريخ كأس العالم للأندية

وباتت الركلات الحرة، تحمل الحظ السعيد للقلعة الحمراء بحصوله على الميدالية البرونزية

في العام 2006، كان محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق نجم الركلات الحرة، وتحديدا في مباراتي اوكلاند سيتي، وكلوب أمريكا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ليتوج الاهلي بالبرونزية الأولى في حياته.

ومن جديد عادت الركلات الحرة لمساندة الاهلي خلال مباراة أوراوا، والذي سجلها معلول في اللحظات الأخيرة ليؤكد الفوز لفريقه.

الركلة الحرة لم تمنح الاهلي التتويج فقط، بل ساهمت في ارقام تاريخية لعلي معلول، وأتت عوضا عن ركلة جزاء ضائعة في المباراة.

تشكيل الأهلي في المواجهة التاريخية

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد كوكا وحسين الشحات.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو.