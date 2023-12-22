نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتفوق على الاتفاق بثلاثية مقابل هدف في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة النصر أمام نظيره الاتفاق الدوري السعودي، وذلك في الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

فوز النصر على الاتفاق

وتفوق النصر على حساب الاتفاق بثلاثية مقابل هدف وحيد للاتفاق لتستمر المنافسة على الصدارة، والذي يحتلها الهلال بفارق عشر نقاط.

الهدف الأول جاء عن طريق اليكس أليكس تيليس، فى الدقيقة 43، في تسديدة سكنت يمين المرمى.

وخلال الشوط الثاني أضاف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ثانى أهداف الفريق العالمي، بالدقيقة 59 من زمن المباراة،

بينما أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف فريقه الثالث، فى الدقيقة 73 من ركلة جزاء.



بينما سجل محمد مرزوق الكويكبي، هدف الاتفاق الوحيد فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.

هداف دوري روشن

وبعد هدف رونالدو وصل البرتغالي إلى للهدف رقم 17 ليكون على صدارة هدافين دوري روشن.

وبات البرتغالي في منافسة شرسة مع محترف الهلال النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يملك في رصيده 16 هدفًا

ولم تتوقف المنافسة هنا بل يلاحقهم جورج نكودو، صاحب 14 هدف.

خاض النصر المباراة بالتشكيل

حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: على لاجامى – اليكس تيليس – إيمريك لابورت – سلطان الغنام

خط الوسط:مارسيلو بروزوفيتش - مونتيرو – فوفانا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – ساديو ماني.