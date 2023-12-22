الأهلي يُعادل عدد ميداليات برشلونة في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في حصد الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، للمرة الرابعة في تاريخه.

الأهلي يُعادل عدد ميداليات برشلونة

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

وسجل رباعية الأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.

وتعتبر هذه البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، بعدما حقق الأولى في عام 2006، ثم عام 2020 وعام 2021، قبل أن يجدد الإنجاز مرة أخرى هذا العام.

وجاءت الميدالية البرونزية الرابعة، لتجعل الفريق يعادل برشلونة في عدد الميداليات بكأس العالم للأندية، حيث أحرز البلوجرانا 4 ميداليات بواقع 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية.

وجاء ريال مدريد الإسباني منفردًا في صدارة ترتيب الميداليات، حيث أحرز 5 ميداليات جاءت جميعها ذهبية، مسجلًا 5 ألقاب كصاحب الرقم القياسي للبطولة.

ويغلق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، صفحة كأس العالم للأندية سريعًا، من أجل الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.