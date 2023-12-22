فودين يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام فلومينينسي البرازيلي (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فيل فودين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تسجيل هدف فريقه الثاني في شباك فلومينينسي البرازيلي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة وذلك ضمن منافسات نهائي كأس العالم للأندية.

هدف فودين أمام فلومينينسي

وجاء هدف فودين في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الثاني من المباراة ليتقدم المان سيتي على فلومينينسي بهدفين دون رد حتى الآن.

ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر مجموعة قنوات السعودية الرياضيةssc sports، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباراة:

تردد قناة ssc sports على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

• تردد القناة: 12523.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• القمر الصناعي: عرب سات.

• تردد القناة: 11747.

• الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: بدر سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

الاستقطاب: أفقي HD