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أحمد جودة - القاهرة - نجح 8 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في قائمة تضم 26 لاعبًا على مستوى العالم سجلوا أهدافًا في نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم للأندية.

8 لاعبين من الأهلي ضمن قائمة تاريخية في كأس العالم للأندية

وتصدر هذه القائمة كريم بنزيما وحسين الشحات، حيث أحرز كل منهما في أربع نسخ مختلفة من البطولة، يليهما كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وسالم الدوسري وبيرسي تاو، حيث أحرز كل منهم في ثلاث نسخ مختلفة من البطولة.

وأحرز 20 لاعبًا كل منهم في نسختين من البطولة، منهم محمد أبو تريكة وفلافيو أمادو وعماد متعب وأحمد عبد القادر وعلي معلول وياسر إبراهيم من الأهلي، حيث أحرز كل منهم في نسختين من البطولة.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الحالية بالسعودية بعدما حقق فوزًا على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة.

وسجل رباعية الأهلي، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وكويزومي "هدف ذاتي" وعلي معلول في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54، من المباراة.

وتعتبر هذه البرونزية الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، بعدما حقق الأولى في عام 2006، ثم عام 2020 وعام 2021، قبل أن يجدد الإنجاز مرة أخرى هذا العام.

ويغلق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، صفحة كأس العالم للأندية سريعًا، من أجل الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.