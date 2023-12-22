منتخب مصر يتفق على مباراة ودية أمام تنزانيا قبل كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على خوض مباراة ودية بين المنتخب الوطني والمنتخب التنزاني، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

منتخب مصر يتفق على مباراة ودية أمام تنزانيا

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره التنزاني، يوم 7 يناير المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

جاء ذلك، بناءً على رغبة من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، لرغبته في تجربة عناصر المنتخب الوطني، والوقوف على مستوى اللاعبين قبل البطولة المرتقبة والتي تنطلق يوم 13 يناير المقبل.

ومن المقرر أن ينظم الكاف بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، خلال يناير المقبل والتي تشارك مصر فيها ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.